Maracalagonis, ragazzi urinano e gettano bottiglie in piazza Santa Lucia: la sindaca sul piede di guerra

Maracalagonis, piazza Santa Lucia: “Qui ogni sera alcuni ragazzi sporcano, urinano e gettano bottiglie e mozziconi di sigaretta dovunque”.

Sul piede di guerra la sindaca Francesca Fadda contro gli incivili che sporcano e deturpano il bellissimo punto di ritrovo del paese: “L’apice del cattivo costume si è raggiunto ieri quando a quanto pare alcuni personaggi hanno deciso di usare la strada come fosse una toilette. Per non parlare di chi continua a passeggiare con cani al guinzaglio e sporcare ovunque.

Eppure chi va pulire è umano. Anche chi fa questo è umano. Da umano a umano sarebbe il caso ci mettessimo una mano nella coscienza.

È umano sbagliare ma non perseverare”.