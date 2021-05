Valentino, 36enne di Sant’Andrea Frius: “Vacanza in Sardegna? Costi troppo alti, meglio una tenda in spiaggia”

“Volevo fare una vacanza con i miei genitori, sono anni che non metto piede fuori casa.

Il governo ci chiede di fare le vacanze nella nostra isola, dove il mare è bello, ma ho notato che i prezzi sono alle stelle, sono altissimi: per 3 persone vogliono intorno ai 3 mila euro per circa una settimana di vacanza con mezza pensione, cioè colazione e cena. Per le norme anticovid – spiega Valentino Melis a Radio Casteddu – ci sono delle spese in più. Insomma, preferisco mettermi una tenda, stare al mare in spiaggia e fare una bella vacanza”.

