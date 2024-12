La disperazione dei residenti: “È possibile che non si possa fare niente contro questi sprechi di risorse idriche e soldi pubblici?”. E un desiderio: “Speriamo che prima di Natale la situazione sia risolta”. Una richiesta a Babbo Natale, insomma, quello trainato non dalle renne, con a bordo una valanga di regali, bensì che arriva con ruspe e tubi nuovi in modo tale da frenare lo zampillo che fuoriesce dal sottosuolo. L’acqua, bene essenziale, sempre al risparmio per non prosciugare gli invasi, che poca pioggia hanno visto, e nemmeno il conto in banca, considerate le bollette che, puntualmente, arrivano a casa dei contribuenti. Ma il paradosso è dietro l’angolo e, ancora una volta, si segnala una perdita idrica importante, di quelle che allagano ben bene la strada creando disagi e malumori tra i cittadini che, prontamente, segnalano il guasto con la speranza che, presto, venga riparato dagli incaricati di Abbanoa. Per il momento in via Corbino tutto tace, ancora, ma non l’ira dei residenti che chiedono un intervento immediato e risolutivo del problema al fine di risparmiare acqua e oneri.