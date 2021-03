“Vi informo che Ats successivamente alla sospetta variante da Covid 19 ha fatto tutti gli accertamenti del caso in modo scrupoloso e serio e mi ha informata poco fa che nessuna variante è confermata ma resta la positività da Covid 19 per il caso accertato ieri presso la Scuola di via Garibaldi di Maracalagonis, caso e che tutti gli interessati faranno i tamponi molecolari come previsto”. Così su Facebook la sindaca Francesca Fadda.