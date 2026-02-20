Il Consiglio Comunale di Selargius ha approvato la mozione per l’attuazione del Piano Pratobello 2026, Franco Camba: “Un voto chiaro. Una scelta di campo: No alla speculazione energetica. Sì alla difesa del territorio”.

“Mentre qualcuno si è astenuto (Lega) e qualcun altro ha preferito abbandonare l’aula prima del voto (due consigliere di Fratelli d’Italia), noi abbiamo scelto di assumerci fino in fondo la responsabilità politica di difendere Selargius” spiega pubblicamente il consigliere. Un’azione che tanti Comuni stanno adottando per cercare di disciplinare le regole sulle rinnovabili. La transizione è in corso, la Sardegna farà la sua parte ma senza essere presa d’assalto come una terra da conquistare.

“Primi firmatari della mozione siamo stati io e la collega Francesca Olla, insieme agli altri Consiglieri e Consigliere di Minoranza, e, a seguire, di Maggioranza.

Difendere il territorio non è uno slogan: è un dovere. Significa tutelare il paesaggio, il suolo, la biodiversità. Significa opporsi a chi considera la Sardegna una terra da occupare e sfruttare.

La nostra posizione è chiara: Selargius non è in vendita”.