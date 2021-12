Manutenzione alla rete idrica, mercoledì possibili disagi a Quartucciu

Per mercoledì 15 dicembre 2021 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica all’angolo tra via Mandas e via Ghilarza al servizio del distretto idraulico compreso l’asse di via Maracalogonis e via Ghilarza/rio Is Cungiaus (Vedi mappa sottostante).

Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione in tutta la zona dalle 10 alle 17. Nel resto del centro abitato il servizio sarà garantito da collegamenti secondari alla rete idrica, ma in funzione dei consumi potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione. A ultimazione dell’intervento saranno necessari tempi variabili per le varie strade per normalizzare la situazione e garantire gli standard ottimali di distribuzione. Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.