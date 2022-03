Mangime e gasolio alle stelle, i pastori sardi riaccendono i trattori: “Manifesteremo da Villacidro a S’Acqua Cotta”

I pastori sardi ritornano a protestare, a poche ore dall’inizio, dato sempre più per certo, dello sciopero degli autotrasportatori. ” Contro il rincaro dei prezzi di energia elettrica, mangimi, gasolio e concimi, contro una politica regionale, nazionale ed europea completamente assente, per richiamare l’attenzione della politica affinché si metta in moto nella giusta direzione, per fare politiche energetiche giuste ed eque che restino sul territorio” e “contro la burocrazia dell’apparato regionale, i continui ritardi nei pagamenti Psr, per avere i giusti ristori sulla ‘blue tongue’, per avere interventi certi ed immediati a calmierare prezzi di gasolio, concimi, mangimi”, il Movimento pastori sardi ha organizzato una protesta per sabato dodici marzo.

“Manifesteremo con i trattori al bivio di S’Acqua Cotta, con partenza da Villacidro in via Corte Arrigoni, e da Vallermosa alla rotonda dello snodo di Siliqua, dalle dieci. Partenza da Villacidro e Vallermosa per ritrovarci poi tutti insieme a S’Acqua Cotta. La manifestazione è aperta a tutti i pastori, agricoltori, artigiani, commercianti e a tutti i sardi che vogliono protestare contro questo sistema”.