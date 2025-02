Nei gruppi consiliari d’ora in poi potranno arrivare mogli, mariti e parenti dei consiglieri regionali, possibilità che era stata esclusa da una legge approvata dallo stesso consiglio nel 2014. Ma c’è un aspetto persino più inquietante della legge stessa: portata in aula dal capogruppo del Pd Roberto Deriu col supporto di tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, ha goduto della procedura d’urgenza, non è cioè passata dalla commissione e non è comparsa sul sito del consiglio fino ad approvazione avvenuta.

Una vergogna che grida vendetta, è il commento diffuso. Grazie alla legge proposta da Deriu cade dunque il divieto di reclutare coniugi, conviventi e parenti stretti per i gruppi consiliari: zero dibattito, giusto un’approvazione rapidissima e fugace che i consiglieri regionali, che in un anno di legislatura hanno prodotto meno che niente (salvo leggi regolarmente impugnate dal governi), hanno deciso di regalarsi e regalare a parenti e amici.

E così, mentre la Sardegna è ridotta in macerie, con una finanziaria di là da venire e la spesa paralizzata, per non parlare della sanità, i consiglieri regionali hanno pensato bene di approvare la norma, composta da sei articoli, che modifica la legge regionale del 2014 che regolava il funzionamento degli uffici dei gruppi consiliari. Quella legge era stata approvata dopo le indagini della procura che nel 2009 avevano messo sotto esame le spese dei consiglieri regionali delle legislature precedenti. In particolare, la proposta interviene sulla gestione del personale, eliminando la previsione di una sovvenzione annuale per i costi relativi al personale e sostituendola con la necessità di un regolamento adottato dall’ufficio di presidenza del Consiglio.

Inoltre, la legge prevede che la Giunta e il Consiglio debbano stipulare un’intesa annuale entro il 31 gennaio per definire le modalità di attuazione del regolamento. Un altro cambiamento riguarda i contratti a tempo determinato per il personale dei gruppi, che non saranno più stipulati dal capogruppo, ma dalla struttura competente dell’amministrazione consiliare.

La novità più discussa ed eclatante riguarda l’eliminazione del divieto di assumere coniugi, conviventi e parenti stretti di un consigliere regionale in carica, che fino ad oggi era in vigore: tutto è pronto per imbarcare amici e parenti.