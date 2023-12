Mandas, tutti in fila per un selfie con Valeria Marini: “baci stellari” della showgirl ai leoni da tastiera

Mandas – Tutti in fila per un selfie con Valeria Marini: “baci stellari” ai leoni da tastiera che sui social si sono scatenati contro la showgirl sarda. Bionda, altissima, ben si distingue tra la gente che ha invaso le vie del paese della Trexenta che oggi è in festa per “Saboris Antigus”. Il sindaco Umberto Oppus l’ha chiamata come madrina della giornata, lei ha accettato, orgogliosa delle sue origini anche se il successo è arrivato dall’altra parte del mare. Ha calcato i palcoscenici nazionali più importanti, affermandosi, così, come una delle protagoniste indiscusse dello spettacolo italiano. Non appena si è diffusa la notizia della sua partecipazione all’evento, sui social si sono susseguiti centinaia di commenti che, più che esternare un eventuale disinteresse verso l’ospite d’onore, hanno preso di mira la star anche con frasi volgari ed estremamente denigratorie, tanto da richiamare l’attenzione dei presentatori che, dal palco di Guasila la settimana scorsa, hanno invocato calma e buon senso. A scagliarsi contro la Marini sono soprattutto le donne: “Mi domando, ma voi donne che chiedete tanto rispetto che esponete le scarpette rosse, poi siete le prime che non rispettate le donne ma siete sempre pronte a criticare” è uno dei commenti esposti da una lettrice che osserva lo “strano” fenomeno. E infatti è proprio così, più miti e pacati quelli firmati dagli uomini rispetto alle multiple prese in giro scritte dal sesso opposto.

Alle polemiche, comunque, rispondono le immagini: la folla in coda solo per la showgirl.