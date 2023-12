Cagliari, una coppia svaligia la pizzeria bistrot in viale Diaz: “Sono fuggiti col fondo cassa di 300 euro”

Ennesimo negozio svaligiato a Cagliari. Stavolta è stato il turno della pizzeria bistrot eTrigu, in viale Diaz. I malviventi sono entrati in azione di notte: “Alle 3:40, dopo avere passeggiato un po’ attorno all’ingresso, sincerandosi che non ci fosse nessuno, uno dei due ha fatto da palo e l’altro ha scavalcato il cancello, forzato la porta d’ingresso con un cacciavite o un piede di porco e arraffato trecento euro e qualche moneta, il fondo cassa”, spiega la titolare, Anna Rughinis. Il ladro è andato a colpo sicuro: “Troppo per non capire che avessero già studiato l’ambiente, magari sono stati anche miei clienti. Il ladro che è entrato si è diretto subito alla cassa, riuscendo a trovarla nonostante il buio. Abbaino ritrovato il cassetto con le monetine, vuoto, nei parcheggi della Fiera”. È probabile, quindi, che la coppia di balordi sia fuggita con un’automobile o uno scooter.

Il filmato della telecamera di sicurezza, già tra le mani dei carabinieri, mostra i due che, a volto scoperto, compiono il furto: “Forse pensavano di trovare tutto l’incasso del sabato sera, invece c’era solo il fondo cassa”. Dopo il rione di San Benedetto, quindi, malviventi scatenati anche nel quartiere fieristico. “Voglio mettere in guardia tutti gli altri miei colleghi negozianti, prestate sempre la massima attenzione perché soprattutto in questo periodo sono diversi i locali presi di mira, soprattutto quelli senza serrande ma vetrate. I delinquenti, se non riescono a forzare le serrature distruggono le vetrate”.