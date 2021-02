Mandas e Gesico piangono Fausto Erriu, addio al tecnico comunale con la passione per il calcio

Mandas e Gesico piangono Fausto Erriu. Sessantasei anni, ha lavorato come tecnico comunale e, per anni, in gioventù, ha vissuto a Gesico. Tra le due città distano un paio di chilometri, e si è fatto conoscere anche come bravo calciatore, nel ruolo di libero. Lascia moglie e due figli. A ricordarlo, molto commosso, è Carlo Carta, presidente della Pro Loco gesichese: “Ci ha lasciato, sconfitto da un male incurabile, la bella persona di Fausto Erriu. Figlio di Salomone, mitico capostazione di Gesico, Fausto ha vissuto per tanti anni insieme alla famiglia nella casa presso la stazione di Gesico. Stimato lavoratore, conosciuto ancor di più come esemplare e bravissimo calciatore, per alcune stagioni è stato anche capitano della Polisportiva Gesico”, ricorda Carta.