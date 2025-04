Mandas, disagi a causa del maltempo, strade e case allagate, intervengono i vigili del fuoco: allertata anche la sala operativa della Protezione civile per la situazione delle statali (128) e provinciali. Non solo: un muro ha ceduto in via Mannu, subito transenne e chiusura al traffico della via.

Previsioni rispettate, un violento temporale ha interessato anche il sud Sardegna questo pomeriggio. Diversi i problemi registrati come strade allagate e interruzione della corrente elettrica. A Mandas anche case allagate, vigili del fuoco in azione per liberare gli interni abitati dall’acqua. “Anas e Provincia stanno intervenendo sulla statale e sulle provinciali” invece, ha spiegato il sindaco del paese Umberto Oppus.

Energia elettrica ko, anche in questo caso è stato chiesto il pronto intervento Enel per risolvere i problemi nelle interruzioni.