I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, al termine di un controllo mirato presso un esercizio di somministrazione bevande in pieno centro, hanno denunciato in stato di libertà l’amministratrice della società che gestisce il locale, una ventiduenne del posto, ritenuta responsabile di irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto accertato nel corso dell’ispezione, la titolare non aveva predisposto le misure minime di primo soccorso previste dall’articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 81/2008: all’interno del bar mancavano infatti il pacchetto di medicazione e l’organizzazione di un presidio di pronto intervento in caso di infortunio, così come la designazione e la formazione di personale addetto alle emergenze sanitarie. Tali omissioni, valutate in rapporto alle dimensioni dell’attività e alla presenza di clienti e lavoratori, hanno determinato l’invio di una notizia di reato alla Procura della Repubblica di Cagliari. All’esito degli accertamenti sono state inoltre comminate ammende per un importo complessivo di 1.423,84 euro.