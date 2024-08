Mamoiada, vandalizzata una pala eolica: “Col forte vento poteva cadere e anche uccidere”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Vandalizzata una torre eolica. “Poteva cadere e mettere in pericolo la vita dei passanti”. Inquietante episodio in provincia di Nuoro, dove ignoti vandali hanno svitato i dadi alla base di una torre eolica alta 30 metri (50 m di lunghezza massima con le pale) e installata a 30 metri dalla strada che, complice il forte vento, poteva crollare, fare danni ingenti e mettere a rischio la vita di operatori, passanti o automobilisti.

Stamattina gli operatori della Emmeimpianti si sono recati l’impianto eolico realizzato sulla strada che collega Mamoiada a Gavoi per un controllo di routine, al loro arrivo hanno trovato i dadi a base della torre, la cui funzione è quella di tenere in sicurezza la torre ancorata al plinto, completamente svitati e sparsi. I vandali hanno anche tentato di forzare il varco d’accesso.

“L’atto vandalico, con l’arrivo del forte vento, poteva causare dei danni e o incidenti enormi mettendo in pericolo la vita dei nostri operatori oppure anche di un semplice passante”, accusa Edoardo Melis, titolare dell’impresa, “protestare o non essere d’accordo sul come le seguenti fonti vegano gestite è lecito, esprimere il proprio disappunto in modo civile è lecito, ma nel momento in cui si mette a rischio la vita delle persone tutto ciò non è più tollerabile e non si può stare in silenzio davanti a certe azioni”.