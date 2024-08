Arte e magia nel centro storico: a Capoterra arriva la “Notte bianca”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra vive di notte: in arrivo la decima edizione della manifestazione in cui l’arte e la magia delle tradizioni sarde si snoda nelle vie del centro storico. Un evento itinerante per valorizzare la cittadina e racchiudere l’essenza dell’Isola dei nuraghi: dal torneo di Murra alle prelibatezze culinarie, come gran finale, la vestizione e l’esibizione delle Maschere del Carnevale Sardo “Sos Bois Fui Janna Morti di Escalaplano”. Si chiama la Notte Bianca quella in programma sabato 31 agosto e dedicata alle tradizioni popolari, evento istituzionale ricco di cultura, musica, piatti gastronomici. Il via alle ore 15:00: Passillara con esposizioni di artigiani e hobbisti sino a Piazza Sardegna. Apertura del Monumento Casa Melis. Libera iniziativa dei commercianti del Corso, aperti sino a mezzanotte. Alle 17:00 presso Casa Melis, Mostra temporanea dell’artista Gianluigi Mascia ed esposizione cimeli sugli usi e costumi del paese. Saluto di benvenuto delle autorità locali e convegno dal tema “la musica popolare a Capoterra ieri e oggi”. Saggio dei brani musicali storici degli autori di Capoterra. Alle 19:00 in Corso Gramsci, 10° Torneo di murra “Memorial Paolo Muggironi”. Piazza Brigata Sassari: intrattenimento con le musiche sarde. Corte Casa Melis: “Gene mangia gene, allegri attentati alla vita” rappresentazione teatrale di Rita Atzeri, Regia Mario Faticoni, Produzione Il Crogiuolo. Alle ore 20:00 a Casa Melis, proiezione video astronomici sul lavoro dell’Associazione Astrofili Sardi e alle 21:00 in Corso Gramsci, concerto itinerante repertorio canti popolari della Sardegna del “Coro Polifonico S’Arrodìa di Sinnai”. Balli della tradizione locale a cura del “Gruppo Folk Sa Scabitzada”. Alle 23 inizio della grande festa con il carnevale estivo delle maschere tradizionali sarde.