Ii Carabinieri della Stazione di Castiadas, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Stazione di San Vito, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione nei confronti di una donna di 28 anni, residente a Muravera e domiciliata a Castiadas, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, dispone la revoca della sospensione della carcerazione e il conseguente ripristino dell’ordine per l’immediata esecuzione della pena. La donna dovrà scontare 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, reati commessi tra il 2016 e il 2021 proprio nel comune di Castìadas, in un contesto familiare particolarmente delicato, che aveva richiesto già in passato l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi sociali.

Ultimate le formalità di rito presso la caserma, l’arrestata è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Uta, dove sconterà la pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.