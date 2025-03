DOMENICA 23 MARZO 2025 si svolgerà la Sausage Walk Italia, un evento in contemporanea in diverse città italiane.

La Sausage Walk Italia – Il mondo dei bassotti è una divertente passeggiata con bassotti a scopo benefico volta ad aiutare l’Associazione Rescue Bassotti…e poi più ODV (https://www.facebook.com/BassottiRescueBpp associazione di volontariato animalista che si occupa di recupero e assistenza a bassotti in difficoltà), donando loro parte del ricavato della vendita dei gadget creati appositamente per l’evento.

Il percorso si svolgerà nel Lungomare Poetto, lato pedonale. Il punto di partenza sarà l’anfiteatro di Marina Piccola alle ore 11 e si arriverà sino alla quarta fermata nella quale faremo le foto di gruppo coi partecipanti.

Tutto questo si è potuto realizzare anche a Cagliari grazie a ELISABETTA STATZU e MICHELA CAPPAI, appassionate cinofile e bassottiste da anni, scelte come alfiere per coordinare l’organizzazione in loco e fondatrici del gruppo BASSOTTIFICIO (una community sarda nata per condividere interessi, esperienze, consigli, organizzare eventi cinofili ludici e solidali, trekking a quattro zampe e tutto ciò che riguarda il mondo dei bassotti e i loro amici zampa lunga).

La partecipazione è gratuita, per questioni organizzative chiediamo cortesemente di comunicare l’adesione tramite mail a [email protected] indicando nome partecipante/i e nome bassotto/i

https://www.facebook.com/sausagewalkitalia

https://www.instagram.com/sausage_walk_italia/

https://www.instagram.com/bassottificio/

https://www.facebook.com/events/1564493144178544