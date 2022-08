Maltratta il gatto sotto gli occhi dei vicini, 44enne denunciata a Monserrato.

Ieri a Monserrato i carabinieri hanno denunciato per maltrattamento di animali una 44enne del luogo disoccupata, in atto sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, nota per precedenti vicende giudiziarie. I militari hanno accertato che la donna, il 31 luglio scorso all’interno del cortile condominiale, per motivi non meglio precisati, ha afferrato il proprio gatto e ripetutamente gli ha fatto colpire con il muso alcuni bidoni della spazzatura, per una qualche incomprensibile punizione. Una condotta del genere ne avrebbe potuto provocare la morte. La donna è stata interrotta nel crudele gesto da una vicina di casa, che le ha sottratto l’animale e lo ha portato presso una clinica veterinaria, dove il gatto è stato curato, dimesso e affidato a un nuovo padrone.