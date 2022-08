Officina abusiva a Monserrato, per il titolare una denuncia e una sanzione.

Ieri a Monserrato, i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, dopo un’ispezione all’interno di un’autofficina hanno sanzionato amministrativamente e denunciato per furto aggravato, ricettazione e norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro un quarantenne. L’uomo non era in possesso di una partita IVA, né di una regolare iscrizione alla Camera di commercio o all’albo delle imprese artigiane. Conduceva da diversi anni, in maniera del tutto abusiva, la professione di meccanico e carrozziere, essendo privo dei requisiti necessari. Inoltre l’uomo aveva allacciato abusivamente l’autofficina alla rete idrica e aveva in riparazione un veicolo di proprietà di un istituto di vigilanza che è risultato essere di provenienza furtiva, come denunciato dalla “Nuova Sicurvis Srl”, l’11 giugno scorso presso la Stazione di Sant’Avendrace. Ha violato inoltre le norme relative alla gestione dei rifiuti speciali, e si avvaleva infine di due lavoratori irregolari e, a tal proposito gli è stata erogata una sanzione pecuniaria di 5.600 euro.