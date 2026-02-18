Era attesa per oggi la discussione da parte del Consiglio di Ministri del decreto per stanziare i fondi a favore di Sardegna, Sicilia e Calabria colpite dal ciclone Herry nelle scorse settimane.

L’approvazione è arrivata in tempi stretti in modo tale che i fondi- circa un miliardo di euro- possano essere utilizzati nell’immediato, così come spiegato a Niscemi falla premier Giorgia Meloni.

Per il comune siciliano, colpito dalla frana che ha sfollato decine e decine di abitanti e cancellato parte del paese, sono già stati stanziati 100 milioni di euro.