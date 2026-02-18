Anziani travolti da un’auto in corsa a Guasila: ricoverati in gravissime condizioni.Una coppia di anziani investita nel centro del paese: particolarmente grave l’uomo portato d’urgenza al Brotzu. Momenti di grande paura e tensione in via Guamaggiore dove è intervenuta l’ambulanza a sirene spiegate. La donna invece hja subito diverse ferite al volto e si trova ricoverata al Santissima Trinità. Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolti dei pedoni nell’hinterland cagliaritano durante gli ultimi mesi. la coppia di anziani stava attraversando la strada quando è avvenuto l’impatto.