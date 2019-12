La strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 93, nel territorio di Guspini, in provincia di Sud Sardegna, per allagamento causato dalle intense precipitazioni che stanno interessando la zona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada in piena sicurezza e nel più breve tempo possibile.