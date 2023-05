Maltempo, la Sardegna ha paura: cancellati decine di eventi previsti nel weekend, è massima allerta

La Sardegna ha paura del maltempo e si blinda cancellando gli eventi previsti per il fine settimana. E come non averne, a guardare le immagini incredibili e angoscianti che arrivano dall’Emilia Romagna, alle prese con un ciclone costato la vita a 9 persone, con decine di migliaia di sfollati, città sommerse dall’acqua, spiagge cancellate, comuni non ancora raggiunti dai soccorritori. Era previsto, ma non si immaginava con queste proporzioni e con tanta violenza. Sarà sempre più spesso così, dicono gli esperti: prevenire si può fino a un certo punto, ma almeno eliminare per quanto possibile le occasioni di rischio sì.

L’allerta è massima: e dunque da sud a nord dell’isola sono decine gli eventi cancellati proprio a causa del maltempo. La parola d’ordine è sicurezza: e per sabato e domenica sono previsti nubifragi su tutta l’isola, piogge intense e forti venti. Per la prima volta da quando esiste è stata cancellata per maltempo la Cavalcata sarda di Sassari, ma non si terranno neanche buongiorno ceramica a Oristano e la Street Art Week a Quartu. Già lo scorso fine settimana diversi eventi furono rinviati, per esempio al parco di Terramaini di Cagliari la sagra del maialetto e delle lumache andrà riprogrammata.