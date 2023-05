Naufragio all’Asinara, Giovannino Pinna interrogato in caserma: è arrivato zoppicante e con le stampelle

È sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Porto Torres Giovannino Pinna, il sub sopravvissuto al naufragio del 12 aprile all’Asinara, ora accusato di omicidio colposo per la morte del cugino Davide Calvia, naufragio colposo e furto della barca affondata. Giovannino è arrivato zoppicante, appoggiandosi alle stampelle per camminare e, secondo quanto riferisce il suo avvocato Luca Barrocu è ancora molto provato fisicamente ed emotivamente. “Sta terminando il ciclo delle cure prescrittegli e attendiamo gli sviluppi sotto questo punto di vista”, ha detto il suo legale prima dell’ingresso nella caserma.

Gli inquirenti cercheranno di capire cosa sia davvero successo in quella maledetta sera dell’11 aprile quando i due cugini, 35 e 38 anni, uscirono in barca per poi dare l’allarme alla Capitaneria pochi minuti dopo. Giovannino fu ritrovato vivo dopo 24 ore, il cugino morto dopo 10 giorni. A insospettire chi indaga sul caso, i segni di violenza trovati e rilevati dall’autopsia sul corpo di Davide: dovuti a un’aggressione, probabilmente, perché poco compatibili con l’annegamento. Anzi, sarebbe stato proprio il pestaggio subito da Davide a causarne poi l’annegamento.