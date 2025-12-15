Maltempo in arrivo in Sardegna: scatta una nuova allerta meteo sino alle 9 di martedì, rischio idrogeologico a Cagliari.

Scatta alle 18 di oggi, lunedì 15, e si protrarrà sino alle ore 9 di domani, martedì 16 dicembre 2025, l’allerta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico anche nel territorio di Cagliari.

La Protezione civile regionale ha diramato anche un avviso di condizioni meteorologiche avverse per pioggia, che andrà avanti sino alle 12 di domani, martedì 16 dicembre: “Tra la serata di oggi, lunedì 15, e per la prima parte della giornata di domani, martedì 16 dicembre 2025”, specifica l’avviso, “sui settori orientali e meridionale della Sardegna si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato di intensità fino a moderata, con cumulati complessivi elevati o localmente molto elevati. Sui restanti settori, invecem si prevedono precipitazioni sparse con cumulati localmente moderati. I fenomeni inizieranno dal settore meridionale e sud-orientale, in successiva estensione al resto della Sardegna”.

In particolare per il territorio municipale di Pirri, la Protezione civile del Comune di Cagliari con uno specifico avviso ha reso noto anche il seguente elenco delle strade in cui è opportuno evitare di parcheggiare durante il periodo di rischio idrogeologico:

Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

Italia;

Dolianova;

Sinnai;

Settimo;

Mara;

Donori;

Santorre Di Santarosa;

Confalonieri;

Ampere.

Le automobili potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da eventuali allagamenti.