Quartu Sant’Elena, rione del Sacro Cuore preso di mira dai furbetti dei rifiuti: “Chiediamo le telecamere per smascherare gli incivili”. La richiesta giunge dai residenti di via Sauro che denunciano che “più volte al mese vengono abbandonati i rifiuti tra via Sauro e via De Cristiforis.

Chiediamo ancora una volta che vengano posizionate le telecamere una volta per tutte.

Sarebbe un deterrente, perché il caddozzo o caddozza verrebbe incastrato/a e multata”. Grazie alle sanzioni, inoltre, “ci sarebbero entrate in più per le casse del comune e ci penseranno due volte prima di deturpare con i rifiuti le vie del Sacro Cuore”.

Un triste fenomeno che non conosce fine, nonostante i provvedimenti costanti messi in campo dal sindaco Graziano Milia, che ha dichiarato guerra a chi abbandona i rifiuti in giro, c’è chi non si arrende e continua a scaricare, dove gli capita, ciò che a casa non serve più, come in questo caso che è stata abbandonata una vecchia valigia nell’angolo della strada.