Maltempo a Quartu, si inclina la croce della Basilica di Sant’Elena per il forte vento (VIDEO)

Maltempo a Quartu, si inclina la croce della Basilica di Sant’Elena per il forte vento. Maltempo, verifica di stabilità delle croce del campanile nella Basilica di Sant’Elena. Da richiesta pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti a Quartu Sant’Elena, per verificare la stabilità della croce posta sopra il campanile della Basilica di Sant’Elena che a causa delle forti raffiche di vento si è inclinata. Gli operatori della squadra di pronto intervento “2A” all’arrivo sul posto, dopo aver delimitato l’area, con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto a verificare la stabilità e constatato che l’inclinazione è dovuta alle forti raffiche di vento che hanno inclinato la croce e allentato uno dei tiranti di sicurezza, rimesso in tiro. Inoltre si è provveduto alla rimozione di alcune cornicette di abbellimento poste nei bordi della struttura del campanile che si sono staccate dalla parete, provvedendo alla messa in sicurezza.