Grande festa a Lanusei con Edoardo Bennato: i segreti della sua band di musicisti rock (VIDEO)

Grande festa a Lanusei con Edoardo Bennato: i segreti della sua band di musicisti rock. I grandi musicisti ed interpreti del rock e del blues non potrebbero essere tali se non avessero innato “il tocco dell’artista”, la grande capacità di scegliere chi ti accompagna nelle avventure. La BB band è straordinaria, supporta Bennato da anni nei concerti e gli ultimi lavori in studio, è una grande band nel suo complesso, con componenti straordinari per la presenza sul palco e l’esperienza. Il BB, gruppo che accompagna Edoardo, è una grande Band, composta da: Roberto Perrone batteria e percussioni, Arduino Lopez basso, Raffaele Lopez tastiere, Gennaro Porcelli chitarra elettrica, Giuseppe Scarpato chitarre. Suonano con uno dei più grandi artisti italiani ma non si fanno intimorire, gli assoli sono impressionanti. Li rivedremmo presto a Cagliari, non mancheremo al concerto previsto il 4 aprile. Guardate la VIDEO INTERVISTA.