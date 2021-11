Maltempo a Cagliari, crolla un muro di sostegno in via Is Maglias

Ancora danni a Cagliari dopo l’acquazzone di ieri mattina. Colpita stavolta via Is Maglias dove è crollato un muro di sostegno. L’incidente ha determinato l’interruzione della circolazione dei bus e la deviazione linee 8 e 20 per in via Is Maglias.

I bus verso piazza D’Armi percorrono via San Michele, viale Sant’Avendrace, viale Trieste, via Pola e viale Merello per tornare in piazza D’armi da dove riprendono il percorso regolare.

Nessuna variazione per i bus verso piazza San Michele. Sono soppresse: tutte le fermate di via Is Maglias in direzione piazza d’Armi.