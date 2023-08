Malato di Sla, è guerra politica. Doria ribatte: “Le prestazioni Intramoenia esistono da tempo per legge”

“La consigliera Manca continua a voler distorcere la realtà a suo uso e consumo confondendo sempre più l’opinione pubblica e fornendo dati inesatti come il caso recente del paziente affetto da SLA”. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria. Il riferimento è a quanto riportato dal recente video messaggio pubblicato sui social network dalla consigliera regionale dei Cinque stelle: “In merito all’intramoenia della AOU di Sassari – precisa l’assessore Doria – la consigliera grida allo scandalo riportando una realtà, quella dell’intramoenia, introdotta da tempo con la legge Balduzzi di un governo nazionale di centro-sinistra a cui oggi il M5S strizza l’occhio per cercare di compattare un’armata Brancaleone pur di vincere le prossime competizioni elettorali ad ogni costo”.

“Nel recente video postato dalla consigliera – sottolinea l’assessore Doria – si sottolinea come la Regione Sardegna per il 2023 non abbia stanziato fondi per finanziare progetti inerenti l’abbattimento delle liste di attesa. Delle due l’una, la consigliera non segue l’attività della Giunta regionale che ha stanziato per il 2023 otto milioni di euro per le RAR (Risorse aggiuntive regionali) finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa e questo è grave a fronte di un’ipotesi ancora più preoccupante in cui, a tavolino e in modo premeditato, si trasmettono dati inesatti per stimolare il malcontento popolare generando un procurato allarme che rappresenta un reato penalmente perseguibile specie se a mezzo stampa o social”, conclude l’assessore.