Mafia in Sardegna, i legali di Gabriella Murgia e Tomaso Cocco puntano alla scarcerazione

Nell’ultimo giorno utile per depositarle, i legali dell’ex assessora regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia e del primario di Terapia del dolore Tomaso Cocco hanno depositato in tribunale della Libertà le istanze di riesame con riserva di motivi. Gli avvocati Enrico Meloni e Rosaria Manconi ed Herika Dessì, che tutelano rispettivamente Murgia e Cocco, confermano a Casteddu Online di essere ancora al lavoro per ultimare le memorie difensive con le quali puntano ad un ammorbidimento della pena per i loro assistiti.

Le accuse per l’ex assessora e primario sono pesanti: presunta associazione di stampo mafioso e presunta associazione segreta, all’interno delle indagini svolte dalla Dda e dai Ros. Gli interrogatori ai 31 arrestati terminano lunedì, nei giorni successivi saranno fissate le date nelle quali il giudice dovrà decidere se tenere in carcere Murgia e Cocco oppure no. Intanto, mentre vanno avanti le indagini e potrebbero arrivare nuovi nomi tra gli arrestati, nei giorni scorsi Pierandrea Setzu, il legale di Alice Deidda, finita ai domiciliari all’interno dell’inchiesta, è riuscito a ottenere la possibilità che la donna esca di casa, dalle 10 alle 12, lunedì mercoledì e venerdì, “per esigenze alimentari”.