Macomer, cuccioli gettati in una piazzola sulla 131: “Grazie a chi li ha buttati nel fossato, ne abbiamo salvati sette”

di Orazio Dal Monte, animalista

Mettiamo il post solo ora perché purtroppo eravamo nella M. più totale stamattina! E menomale tutto risolto, ma ci teniamo comunque a farvi sapere che qualche GRANDISSIMO FIGLIO DI (scegliete voi la parola!), ha buttato in un fossato sotto una piazzola di sosta, lungo la statale 131 che da Macomer porta a Nuoro, queste povere creature di soli 20 giorni circa! Arriviamo lì stamattina e li troviamo buttati come fossero scarpe vecchie in mezzo ai rovi, bagnati fradici, ghiacciati e pieni di vermi di mosche! Chi non si muoveva, chi era incastrato tra i rami e purtroppo anche chi ci è morto tra le mani! Sopravvisuti 7, portati dalla veterinaria, sistemati e messi al caldo! RINGRAZIAMO la tata che si è offerta di prenderli per aiutarci! Grazie di cuore a chi stamattina in privato si è mosso per darci una mano, alla Veterinaria, alle ragazze del Pet Store Conad che ci hanno “prestato” le loro attrezzature per pulirli e lavarli e NON grazie a TE, che sicuramente con la tua bella coscienza pulita dormirai sonni tranquilli!!!