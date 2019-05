Cuperlo, Pd: “Lega primo partito in Sardegna dove il 33 % non finisce la scuola”

Lega primo partito in Sardegna “dove il 33 % dei giovani non completa la scuola secondaria”. Così Gianni Cuperlo, esponente del Pd alla trasmissione L’Aria che tira su La 7. “Mi colpisce che la Lega sia il primo partito in Sardegna, dove il 33% dei ragazzi tra i 14 e i 18 che frequentano la scuola secondaria non completerà il corso di studi. E questo governo che ha nella Lega il partito di riferimento non ha fatto alcun che sulle politiche per il diritto allo studio. Perciò o noi riusciamo a ricollegare la nostra offerta la nostra iniziativa politica e la nostra proposta alle condizioni materiali di vita di queste persone oppure continueremo a fare dei ragionamenti molto vaghi”.