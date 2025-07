Un incendio spaventoso è divampato poco dopo le 17:15 nella zona industriale di Macchiareddu, nella località Produttiva Heineken Italia. Le fiamme, alte e aggressive, stanno generando enormi colonne di fumo nero, visibili da chilometri di distanza. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con urgenza, percorrendo a sirene spiegate la Strada Consortile per raggiungere il punto dell’emergenza. Le cause del rogo sono ancora da accertare, mentre le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.