Non si arresta l’ondata di vandalismi contro le auto in sosta a Cagliari. Ancora una notte di paura per i residenti tra via dei Falconi, via Arezzo e via Lucca, dove ignoti hanno mandato in frantumi i vetri di ben cinque vetture. Un episodio che si aggiunge a quello di pochi giorni fa, quando altri due mezzi erano stati presi di mira tra via dei Falconi e via Messina. A denunciare l’ennesimo episodio è un cittadino esasperato: “Anche stanotte grande spaccata di vetri di ben 5 auto. I residenti sono ormai esasperati da questi continui atti di vandalismo e furto. Le denunce e i continui appelli alle forze dell’ordine, al Comune e alle istituzioni preposte cadono nell’oblio”.

La frustrazione cresce anche di fronte all’impotenza dei cittadini, che pur disponendo di telecamere di sorveglianza private, non riescono a contribuire concretamente all’identificazione dei responsabili. “In zona ci sono anche telecamere private ma paradossalmente le immagini non si possono usare per ragioni di privacy. Che facciamo? Paghiamo un istituto di vigilanza per tutelare i nostri diritti? Questo è un obbligo degli organi preposti, che non può essere demandato ai cittadini che pagano profumatamente le tasse”. Un grido d’aiuto che si ripete ormai da troppo tempo, mentre i vandali continuano a colpire nell’impunità più totale.