Macabra scoperta a Serrenti: donna di 52 anni trovata morta in casa

Trovata morta in camera da letto. La macabra scoperta, questo pomeriggio, in una casa nel centro di Serrenti. A trovare una donna di 52 anni, che viveva da sola, è stato il fratello che non la vedeva da quattro giorni. Preoccupato, verso l’ora di pranzo è andato a bussare in casa. Certo non poteva aspettarsi di trovarsi di fronte il corpo senza vita della sorella, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che non hanno trovato segni di effrazione. Dai primi accertamenti del medico legale si escludono segni di violenza sul corpo. Verrà comunque effettuata l’autopsia per fugare ogni dubbio e risalire alla causa della morte.