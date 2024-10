Lutto nello sport, la sciatrice Matilde Lorenzi è morta a 19 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La giovanissima Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta. Troppo gravi le conseguenze dell’incidente avvenuto ieri durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena Senales. Matilde era stata subito ricoverata all’ospedale di Bolzano, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. A darne notizia è stato il ministero della Difesa nella figura di Guido Crosetto: “Un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi”, le parole del Ministro. Matilde, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre, era una promessa del nostro sport e dello sci. Lo scorso anno aveva infatti conquistato il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel. La 19enne faceva parte del corpo sportivo dell’esercito italiano e anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia: “La tragica perdita di una giovane vita, atleta di talento, è un dolore profondo. Esprimo ai familiari di Matilde Lorenzi, anche a nome della Camera dei deputati, la mia vicinanza e il più sentito cordoglio. Il pensiero va anche all’Esercito e a quanti hanno condiviso con Matilde le esperienze sportive e di vita apprezzandone qualità e valore”.