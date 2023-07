Lutto nella politica in Sardegna, a 97 anni è morto Felicetto Contu

Eì’ morto a 97 anni Felicetto Contu, storico esponente della politica sarda, notaio, ex assessore regionale ed ex sindaco e consigliere di Mogoro, il paese di cui era originario.

La politica sarda è in lutto: Contu era conosciuto da tutti per la sua lunghissima militanza, prima nella DC poi nell’Udc, fin all’ultimo incarico nel 2009, quando in consiglio regionale per la XIV legislatura sotto le insegne dell’Unione dei Democratici di Centro venendo chiamato a ricoprire la carica di presidente della VII commissione consiliare permanente.

Due volte deputato, sottosegretario e parlamentare europeo, era il volto storico dei centristi isolani.