Si è spento a soli 62 anni l’amatissimo attore Pietro Genuardi, noto al grande pubblico per le soap di grandissimo successo come “Centovetrine” e “Il Paradiso delle signore”. A darne la notizia la famiglia dell’attore: lamoglie Linda, il figlio Jacopo e la mamma Gabriella e il papà Pippo. Genuardi era ricoverato da tempo all’Umberto I di Roma per una grave malattia del sangue, a causa della quale lo scorso ottobre aveva dovuto interrompere la sua partecipazione a Il Paradiso delle Signore per affrontare le cure chemioterapiche. Una carriera lunga che gli ha dato molte soddisfazioni grazie anche al suo sorriso e ai ruoli con cui ha saputo attivare al cuore di tante persone che ogni giorno seguono con passione e affetto le soap.

Era stato lo stesso attore a raccontare sui social cosa gli stava accadendo e si era detto positivo circa il decorso della.6- malattia: “Speravo di trascorrere qualche giorno a casa prima del faticoso appuntamento per chiudere si spera definitivamente con questa parentesi inaspettata della vita ma purtroppo piccole complicazioni mi costringono a stare in ospedale e a questo punto si cercherà di anticipare il trapianto”, aveva scritto a dicembre. “Se tutto andrà bene dal punto di vista medico sarà la fede e un pizzico di fortuna ad evitare che la malattia si ripresenti. Ma io non mollo e sono ottimista”.