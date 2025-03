La Corte d’Assise di Appello di Roma ha condannato all’ergastolo Mario Bianchi e a 28 anni il fratello Gabriele per l’omicidio del giovanissimo Willy Monteiro Duarte, ucciso di botte per difendere un amico la notte del 5 settembre 2020 a Colleferro.

La Procura aveva chiesto per entrambi la pena dell’ergastolo, ma sono state riconosciute le attenuanti generiche, cadute poi in appello. “Le condanne non ci ridaranno Willy. Mi auguro che questi ragazzi apprezzino il fatto di essere vivi, con una famiglia che li può vedere e sentire la loro voce. A noi di Willy è rimasta solo una fotografia e la sua voce è solo un ricordo lontano”, le parole di mamma Lucia. “Mi auguro che i fratelli Bianchi imparino a rispettare gli altri e a fare in modo che un’altra famiglia non viva quello che abbiamo vissuto noi”.