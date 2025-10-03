Si è spento a 76 anni Remo Girone una degli attori più amati del grande e piccolo schermo. L’artista è morto a Monaco dove viveva con la moglie Victoria Zinny.

Indimenticabile il ruolo del mafioso Tano Cariddi ne “La Piovra” nel 1987, ruolo che lo ha consacrato agli occhi di critica e pubblico.

Una carriera lunghissima ricca di successi fra cinema, teatro e tv per uno dei volti più iconici del mondo dello spettacolo dalla voce e dal carisma unici. Decine le interpretazioni di Girone, da Il Grande Torino, a Lo Scialo a Questa è la mia terra.

Foto del nostro partner QN