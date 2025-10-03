Momenti di panico in una palazzina di via Pietro Leo a Monte Urpinu. Un incendio è divampato improvvisamente in un appartamento per cause ancora da accertare. Il rogo sarebbe partito dai fornelli della cucina.

Le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari sono intervenute sul posto e hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dello stabile, Tutti i condomini sono stati evacuati e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Sul posto anche una volante della Questura di Cagliari per le verifiche del caso.