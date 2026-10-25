CULTURA NEL PIATTO

FRITTO MISTO DI CALAMARI E GAMBERETTI

Il fritto misto di calamari e gamberetti è uno dei grandi classici della cucina marinara italiana.

Apparentemente semplice, richiede attenzione nella scelta del pesce, nella preparazione dell’infarinatura e soprattutto nella temperatura dell’olio.

Il risultato ideale è una frittura dorata, asciutta, croccante all’esterno e tenera all’interno. Niente pastelle pesanti, niente panature spesse: soltanto pesce fresco, poca farina e una frittura eseguita correttamente.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

600 g di calamari freschi già puliti

400 g di gamberetti piccoli, peso edibile

80 g di semola rimacinata di grano duro (circa 60 g effettivamente aderenti)

Olio di arachidi per friggere, circa 1 litro

Sale fino q.b.

1 limone

PREPARAZIONE

Preparare i calamari

Pulire accuratamente i calamari, eliminando interiora, cartilagine e becco. Tagliare le sacche ad anelli di circa 1 cm e conservare i tentacoli interi, dividendoli soltanto se molto grandi.

Preparare i gamberetti

Utilizzare gamberi di piccola taglia, preferibilmente freschi. Eliminare la testa e, secondo preferenza, il carapace, conservando eventualmente la codina. Se necessario, rimuovere il filo intestinale.

Asciugare il pesce

Tamponare accuratamente calamari e gamberetti con carta da cucina. Questo passaggio è fondamentale: l’umidità compromette la croccantezza e provoca schizzi durante la frittura.

Infarinare

Passare il pesce nella semola rimacinata soltanto poco prima della cottura. Mescolare delicatamente e scuotere attraverso un setaccio per eliminare tutta la farina in eccesso.

Friggere

Portare abbondante olio di arachidi a 175–180 °C.

Immergere pochi calamari alla volta, lasciandoli cuocere per circa 2–3 minuti, secondo lo spessore.

Friggere separatamente i gamberetti per circa 1–2 minuti, in base alla dimensione.

Il pesce deve risultare appena dorato, mai scuro.

Scolare e servire

Sollevare il fritto con una schiumarola, appoggiarlo brevemente su una gratella e poi su carta assorbente.

Salare soltanto alla fine e servire immediatamente con spicchi di limone.

VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI PER PORZIONE

Calcolati su 150 g di calamari, 100 g di gamberetti, 15 g di semola aderente e un assorbimento stimato di 15 g di olio a persona.

Energia: 395 kcal

Proteine: 40 g

Carboidrati: 15 g

Di cui zuccheri semplici: 0,3 g

Grassi totali: 19 g

Di cui saturi: 3 g

Di cui insaturi: 16 g

Fibre alimentari: 0,5 g

Colesterolo: 430 mg

I valori sono stime e possono variare in funzione delle caratteristiche del pesce e della quantità effettiva di olio assorbito durante la frittura.

IL SEGRETO DELLA FRITTURA PERFETTA

La temperatura dell’olio è determinante. Un olio troppo freddo favorisce una frittura unta, mentre uno eccessivamente caldo rischia di bruciare il rivestimento prima che il pesce sia cotto.

La semola rimacinata permette di ottenere una superficie sottile e croccante, senza nascondere il sapore del mare.

Anche friggere pochi pezzi per volta è importante per evitare bruschi abbassamenti di temperatura.

UNA CONSIDERAZIONE NUTRIZIONALE

Il fritto misto non deve essere necessariamente escluso da un’alimentazione equilibrata.

La differenza la fanno la porzione, la qualità dell’olio, la corretta esecuzione e la frequenza di consumo.

Calamari e gamberetti apportano proteine di elevato valore biologico, ma anche una quantità significativa di colesterolo.

Un buon fritto misto non deve sapere di farina né di olio: deve sapere di mare.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.