Dopo la notizia delle scorse ore della cessione di Sebastiano Luperto alla Cremonese, il difensore leccese ha deciso di dire la sua su questo importante cambiamento, dedicando un post social soprattutto ai tifosi.

“Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire. Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza di essere messo da parte o di non sentirsi più parte integrante di un progetto. È la realtà dei fatti, e va accettata”, scrive l’ormai ex difensore rossoblù.

Un pensiero speciale però lo dedica ai tifosi del Cagliari: “Grazie per l’affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un legame che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me”.

Il difensore conclude con lo sguardo al futuro: “Ora si apre un nuovo capitolo, lo affronterò come ho sempre fatto: con impegno totale, rispetto e cuore. Darò tutto me stesso, ricominciando ancora una volta, con la voglia di dimostrare chi sono davvero. Il calcio corre veloce e, troppo spesso, passa sopra le persone. Alla fine restano i legami veri, pochi ma profondi, e le emozioni vissute insieme”.