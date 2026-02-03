Dopo un vita interamente dedicata alla famiglia e al lavoro, improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari



ROBERTO ALBANO

Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Amalia, i figli Salvatore, Manuel, Stefano con Francesca e Roberta con Nicolò; i fratelli, le sorelle ed i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo il giorno 5 febbraio nella Basilica di N.S. di Bonaria ove alle ore 15 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.

AG FUN. GARAU ROBERTO – 070652214

VIA S. BENEDETTO, 29 – CAGLIARI