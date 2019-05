“L’uomo che comprò la luna” da record, Benito Urgu in corsa per il Nastro d’Argento

“Signore e Signori, sono lieto di annunciarvi che Benito Urgu e Stefano Fresi sono candidati ai Nastri d’Argento come Miglior Attore non Protagonista e miglior attore di commedia (anche per C’è tempo! e Ma cosa ci dice il cervello)”. A darne notizia è uno degli attori del film “L’uomo che comprò la luna”, diretto da Paolo Zucca. Dopo aver trionfato ai botteghini, quindi, a fine giugno a Taormina potrebbe arrivare l’incoronazione “doppia” per Urgu e Fresi. “Stefano lo conosco da poco tempo ma oltre a essere una persona straordinaria, è anche un grandissimo professionista e rgfaccio davvero il tifo per lui! Per quanto riguarda Benito invece, non lo vedo solo come un riconoscimento per questo film dove tutti l’abbiamo trovato sorprendente, ma per tutto quello che rappresenta per noi sardi e per tutte le risate che c’ha fatto fare”, prosegue Cullin.

Insomma, non rimane altro da fare che incrociare le dita: tutta la Sardegna fa il tifo per Benito Urgu. Per lui, infatti, sarebbe la prima volta per un riconoscimento di livello nazionale.