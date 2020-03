“L’unico contagio che ci piace, la solidarietà”: donate 100 tute protettive all’ospedale Sirai di Carbonia

“L’unico contagio che ci piace è la solidarietà”. Scrive così il comune di Carbonia su Facebook dando notizia del bellissimo gesto di un imprenditore.

“In tempi di emergenza sanitaria come questi, – si legge – è fondamentale innescare il circolo virtuoso della solidarietà. Così come è stato fatto dal Signor Luigi Bardi che, in qualità di imprenditore nel mondo della saldatura e verniciatura dei metalli, ha regalato 100 tute protettive ospedaliere al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che, a sua volta, ha ritenuto opportuno e doveroso donare il materiale al personale sanitario del Presidio Ospedaliero Sirai, ringraziandolo per il grande lavoro, la professionalità, lo spirito di sacrificio e l’abnegazione messi in campo per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus”.

Stamattina il Sindaco Paola Massidda e il Comandante della Polizia Locale Gioni Biagioni, accompagnati dal referente per le associazioni di Protezione Civile Giampiero Atzei, si sono recati nel Presidio Ospedaliero Sirai per consegnare il materiale al Direttore dell’Area sociosanitaria locale di Carbonia Dott. Ferdinando Angelantoni e alla Direttrice dei Presidi Ospedalieri Sirai di Carbonia e Santa Barbara di Iglesias Dottoressa Gregu.