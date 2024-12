L’ultimo saluto a Matteo Demuro: commovente corteo di moto in suo ricordo dopo i funerali a Cagliari.

Lavorava in un autolavaggio il giovane che fra le curve della vecchia Orientale Sarda, nella zona di Campu Omu, ha perso la vita in un drammatico incidente, lui che 5 anni fa si salvò da un terribile incidente avvenuto proprio la vigilia di Natale. Questa volta però all’altezza di Sinnai ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro il terreno, rimanendo ucciso nell’impatto.

Oggi presso la Chiesa della Medaglia Miracolosa nel quartiere di San Michele a Cagliari, si sono tenuti i funerali e un corteo di decine di moto ha accompagnato il 34enne cagliaritano sino al cimitero. Un ultimo saluto organizzato dai suoi amici in compagnia della sua più grande passione: le moto. L’ultimo ricordo nei necrologi online che lo raccontano come “Un ragazzo straordinario, sempre gentile e solare, con una passione autentica per la vita e per le moto”..