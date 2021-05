Luciano, ingegnere di Cagliari: “Prenotato per il vaccino dal 19 aprile, i miei amici chiamati e io no”

Luciano Biggio, 61 anni, ingegnere, si è prenotato online: “Mi è arrivata immediatamente la conferma via sms, ho il riscontro ufficiale. Da quel giorno, però, non mi hanno ancora chiamato, perchè? Ho più di sessant’anni, dovrò fare il richiamo entro 3 mesi, non vorrei essere chiamato ad agosto quando sono in ferie”