Luci misteriose a San Sperate: “Bianche e ad una velocità mai vista prima, può essere un Ufo”

Una serie di luci, a velocità rapidissima, nel cuore della notte a San Sperate, la notte dello scorso 29 settembre. La prima alle 2, la seconda alle 3:54, come segnano le telecamere di sicurezza installate da Rosario Tarda fuori dal suo be and breakfast di via Cedrino: “Bianche e ad una velocità mai vista prima”, sostiene, riguardando per l’ennesima volta i filmati, Tarda. L’uomo ha già contattato gli esperti ufologi sardi, saranno loro ad analizzare ogni singolo “frame” e a trovare, possibilmente, una risposta. Quelle luci possono essere un Ufo? “È possibile, non ho mai notato oggetti simili. La seconda luce sembra proprio passare dietro af un palo, se così fosse si tratta di un oggetto lungo oltre otto metri. Ho provato a misurare la velocità, risulterebbe superiore ai 1200 chilometri orari. Almeno, queste sono le mie ipotesi”. Intanto, la segnalazione è stata girata al Cisu, diretto da Antonio Maria Cuccu.

Non si tratterebbe, nel caso, del primo avvistamento di oggetti misteriosi sui cieli sardi. Dall’inizio dell’anno sono state decine le foto e i filmati che sono stati analizzati dagli ufologi sardi, che sempre più vanno alla ricerca di altri testimoni di questo o quell’evento per avere quanto più materiale a disposizione.